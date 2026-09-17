Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin dayanışma kampanyasına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 50 günde 158 bin 202 bağışçı tarafından toplam 561 milyon 631 bin 100 TL bağış ve aidat desteğinin sağlandığını açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Değerli Vatandaşlarımız,

Türkiye'nin değişimine inanarak çıktığımız bu yolda, milletimizin güçlü desteği büyüyerek devam ediyor.

Yeni Parti'nin dayanışma kampanyasında 50 günde 158.202 bağışçımız, üyelerimizle birlikte toplam 561.631.100 TL bağış ve aidat desteği sağlamıştır.

Yeni bir siyaset istiyoruz diyerek Yeni Parti’yi millet kurmuş, adını millet koymuş, bütçesini de bağışlarıyla milletimiz oluşturmuştur.

Bu katkı, Yeni Parti'ye ve YENİ Kadroların Türkiye'yi değiştireceğine olan inancın ifadesi,

Hukukun kişiye göre uygulandığı, adaletin terazisinin şaştığı, AKP’nin kara düzenini değiştireceğimize duyulan güvenin göstergesidir.

Yeni Parti, Türkiye'de değişime inanan milyonların gür sesi olmaya devam edecek.

Bu büyük yürüyüşte bizimle yol yürüyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Birlikte başaracak,

Birlikte değiştirecek.

Birlikte kazanacak ve milletin iktidarını kuracağız.