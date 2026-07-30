Yeni Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Özgür Özel'in partisinin başlattığı bağış kampanyasına ilişkin bilgileri paylaştı. Ceylan, kampanyanın ilk 24 saatinde 31 bin 934 vatandaşın bağış yaptığını ve toplam 113 milyon 841 bin 910 lira toplandığını açıkladı. "Yeni Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek" ifadelerini de kullanan Ceylan, kampanyaya ilişkin bilgilerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtti. Ceylan partilerin aldığı hazine yardımlarını da paylaştı.

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