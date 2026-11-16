AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik fon krizine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"- Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, fon krizi olarak adlandırdığımız dolandırıcılıkla ilgili mücadelemizin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı şekilde devam edeceğini bir kere daha vurgulamışlardır.

- Tabii fon krizi olarak adlandırılan bu krizle ilgili olarak ortaya çıkan dolandırıcılıkla mücadelemizi, olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz. Bunu birden çok katmanda sürdürüyor, bu konuda kesintisiz, tavizsiz, kararlı ve sonuç alıcı bir yaklaşım üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlık ettiği Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Bu, tabii diğer kurumlar arasındaki eş güdümü sağlamaya, organizasyonu ve iletişimi güçlendirmeye dönük olarak oluşturulmuş bir koordinasyon kurulu.

- Burada en önemli konulardan bir tanesi, dolandırıcıların ortaya çıkarılması, bunların mal varlıklarına el konulması ve cezalandırılmasıdır. Burada bir kere daha bu dolandırıcılarla meşru yatırımcıyı ayırma konusunda son derece hassas davranıldığını ifade etmek isterim. Yine bu fonlarla ilgili tasfiye süreçleri, Fon Koordinasyon Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor. Tabii sermaye piyasalarını korumaya dönük olarak, sermaye piyasalarının belli bir kesiminde ortaya çıkan bu sıkıntının karantinaya alınmasının ardından sermaye piyasalarının genelini korumaya yönelik güçlü adımlar atılmasını öngören eylem planı da bir yandan çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi de en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, bu dolandırıcı şebekeler yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır. Bu konuyu sıkı bir şekilde hep beraber takip ediyoruz ve bunun gereğinin yapılması konusunda adımlar atılmaya devam ediliyor.

- Tabii bir de adli boyutu var. Adalet Bakanımız da geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir açıklama yaptı. Buradaki adli süreçler en ciddi şekilde ilerletiliyor. Dolandırıcılık yapan, manipülasyon gerçekleştiren, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıran bu şahısların ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, soruşturulması ve yargılanması yönünde güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. Devlet Denetleme Kurumu, sahip olduğu yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafı inceleyebilecek ve her türlü datayı, veriyi, ilişkiyi ve bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip. O yüzden Devlet Denetleme Kurumunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablo, bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır."

AKP Sözcüsü Çelik'in açıklamaları Ümit Özlale'nin iddialarının ardından fon skandalı ile ilgili AKP cephesinden yapılan ilk resmi açıklama oldu.

ÜMİT ÖZLALE'NİN İDDİALARI

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sermaye piyasalarında gündeme gelen fon vurgununa ilişkin partisinin hazırladığı sekiz dosyadan ilkini kamuoyuyla paylaşmıştı...

Özlale, AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın ailesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü şirket ortaklıklarını ve borsa ilişkilerini gündeme taşımıştı...

Özlale, açıklamasında Karaaslan’ın kardeşi Halil Gökhan Özkal’ın, Ünsal Ban ile Londra merkezli Gainex Global Ltd şirketindeki ortaklığına dikkat çekmişti...

Karaaslan’ın eşi Direnç Karaaslan’ın ise Matriks hisseleriyle ilişkisini gündeme getirmişti...

Öte yandan Özlale, Tera’nın belge yönetim sisteminde dört farklı isim adına 112 saniye içinde art arda kayıt oluşturulduğunu iddia ederek Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) çeşitli sorular yöneltmişti...

ÇİĞDEM KARAASLAN'DAN İDDİALARA YANIT

Özlale’nin gündeme getirdiği iddiaların ardından AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’dan açıklama geldi.

Karaaslan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda iddialara yanıt verdi

Karaaslan şu ifadeleri kullandı:

-Ümit Özlale’nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar süikastine, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum.

-Çok net ifade edeceğim;

-Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!

-2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir.

-Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin Hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.