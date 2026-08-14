CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel ve kurmaylarının yüzünü güldüren anket sonuçları geliyor.

Gündemar Araştırma'nın 28-31 Temmuz 2026 tarihli Türkiye Gündemi Araştırması'nın genel seçim sonuçları yayımlandı. 60 ilde 2 bin 300 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar, fikri olmayanlar ve protesto oylar dağıtıldığında Yeni Parti yüzde 38,58 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 27,43'te kaldı. CHP'nin yüzde 2,94 olarak ölçüldü.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Metropoll Araştırma tarafından Temmuz 2026'da Türkiye genelinde 2 bin 800 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırmada da Yeni Parti ilk sırada çıktı. Kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan önce Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 30,3 olarak ölçüldü. AKP ise yüzde 22,4’te kaldı.