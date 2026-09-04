Bu yıl yaz meyveleri kiraz, kayısı, incir ve şeftali fiyatlarının el yaktığını belirten pazarcılar, “Kiraz son dönem 300 lira oldu, pazara bir kere getirdik vatandaş yarım kilo bile alamadı, elimizde kaldı, bir daha da getirmedik” dediler.

Emekli bir kadın ise “Kurtar bizi başkan emekli öldü. Yeni Özgür ile (YENİ Parti lideri Özgür Özel) birleşip bizi kurtar” dedi. Özdağ ise “Atatürk’te birleşelim, onun için mücadele ediyoruz” cevabını verdi.

SÜRÜNMEYE DEVAM

Kilosu 80 liradan domates satan bir esnaf, kilo başına 10 lira kazandığını söyledi ve “Tezgah dönmüyor” dedi. Bir başka esnaf da “Halde fiyatlar fırladı, işler düştü, vatandaş pazara da gelemiyor” diye yakındı. 20 yıllık bir pazarcı da “Meslek hayatımın en kötü dönemindeyim, başka iş bulsam pazarcılığı bırakacağım ama iş yok, sürünmeye devam” dedi.