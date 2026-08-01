Veri Analisti Murat Kızılboğa, Türkiye Veri Haritası'nın Temmuz ayı seçim anketini paylaştı. 25-29 Temmuz tarihleri arasında 1.720 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette partilerin oy oranları ve önceki araştırmaya göre yaşanan değişimler dikkat çekti.

YENİ PARTİ İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Araştırmaya göre, Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan YENİ Parti yüzde 31,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Parti, önceki ankete göre 0,7 puanlık artış kaydetti.

AKP ise yüzde 29,2 oy oranıyla ikinci sırada bulunurken, bir önceki ölçüme göre 1 puan geriledi.

CHP'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü. Önceki ankete göre 0,9 puan artış yaşansa da partinin oy oranı dikkat çeken seviyede kaldı.

İYİ Parti yüzde 4,2, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 1 oy oranına ulaştı.

DEM PARTİ VE MHP İLK DÖRTTE

Araştırmada DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü, MHP ise yüzde 7,5 ile dördüncü sırada yer aldı. Her iki partinin de önceki ankete göre sınırlı oranda yükseldiği görüldü.

ANKETTEKİ DİĞER SONUÇLAR

YENİ Parti: yüzde 31,2 (+0,7)

AKP yüzde 29,2 (-1,0)

DEM Parti: yüzde 8,8 (+0,1)

MHP: yüzde 7,5 (+0,2)

CHP: yüzde 4,8 (+0,9)

İYİ Parti: yüzde 4,2 (-0,2)

Zafer Partisi: yüzde 3,7 (-0,2)

Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,6 (-0,1)

Anahtar Parti: yüzde 1,9 (-0,1)

YENİ YOL Partisi: yüzde 1,7 (-0,2)

TİP: yüzde 1,0 (-0,2)

BBP: yüzde 0,9 (+0,1)

HÜDA PAR: yüzde 0,4

DP: yüzde 0,3

BTP: yüzde 0,3

Diğerleri: yüzde 0,5