CHP’nin seçilmiş Genel başkanı Özgür Özel dün, yeni parti kurulacağını açıklarken, Konsensüs Araştırma Şirketi de, 4–18 Temmuz 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 1012 kişiyle yapılmış bir anketin sonuçlarını duyurdu. Türkiye’nin 402 ilçesi, 87 seçim çevresi ve 81 ilinde gerçekleştirildiği açıklanan ankette, yeni parti daha adı bile bilinmezken birinci parti çıktı.

BUTLAN CHP’Sİ %12

Ankete katılanlar, “Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu bir parti ile, CHP’nin Kılıçdaroğlu başkanlığında seçime girdiği senaryoda yarın bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirseniz?” sorusuna “yüzde 35.2 ile Özgür Özel’in Yeni Partisi’ni birinci seçti. AKP ise yüzde 31.4 ise ikinci sırada kaldı.

Bu senaryoda Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğindeki CHP’nin aldığı oy 12.2 olarak gerçekleşti. CHP ve CHP’den ayrılanların kuracağı partinin oyları toplanınca ise yüzde 47.4’lük bir sonuç çıkıyor.

Aynı ankette, cumhurbaşkanlığı seçiminde de ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Mansur Yavaş’ın aday olunca Erdoğan’ı geçiyor. Oyların dağıtılması halinde Yavaş’ın aldığı oy yüzde 40’lara kadar ulaşıyor.

Anketin bir başka ilginç sonucu da, Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesi ve seçimin ikinci tura kalması halinde İmamoğlu’nun yüzde 53.4 oy oranıyla birinci çıkması.

AKP %30’UN ALTINDA

Ankette, butlan kararından sonra CHP’nin oylarının çok eridiği de ortaya çıktı. Ankete katılanlara “Bu Pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu sorulduğunda, AKP yüzde 27.0 ile ilk sırada çıkarken, CHP’nin oy oranı yüzde 14.4’e geriliyor.