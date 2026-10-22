Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti’nin isminin Yenilik Partisi ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti. YENİ Parti’nin ismi değişmeyecek. Yenilik Partisi, isim benzerliği gerekçesiyle Yeni Parti’nin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Konu AYM’ye taşınmıştı. KURULTAY TARİHİ YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Hayırlı uğurlu olsun. Millet partinin adını koyduysa bunu YENİ Parti’nin yükselişinden rahatsız olanlar istiyor diye millet kimseye değiştirmez. YENİ Parti iktidarında herkesin yüzünü güldürmek üzere yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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