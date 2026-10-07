YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı, 7 Ekim Çarşamba günü il başkanlığı önünde vatandaşlarla buluşma düzenleyeceğini duyurdu. İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda, “İzmir çok büyüktür” mesajına yer verildi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından duyurulan programın, saat 19.00’da il başkanlığı önünde, Cumhuriyet Meydanı’ndaki il başkanlığı binası önünde gerçekleştirileceği belirtildi.

Buluşmaya ilişkin hazırlanan afişte, “İzmirlilerin oyları sizin şahsi oylarınız değildir. Aydınlık ve Cumhuriyetçi İzmir halkı bunu unutmaz” ifadeleri kullanıldı.

Partiden yapılan çağrıda ayrıca, “Aydınlık ve Cumhuriyetçi İzmirli hemşehrilerimizle YENİ Parti İzmir İl Başkanlığımızda buluşuyoruz” denildi.

Programın 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacağı bildirildi.