Yeni Parti İzmir İl Örgütü'nün 1. Olağan İl Kongresi, Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kongrede 465 delege oy kullanırken, geçerli oyların 408'ini alan Çağatay Güç, Yeni Parti İzmir İl Başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarını açıklayan Yeni Parti İzmir İl Başkanvekili Murat Aydın, kongrede il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile kurultay delegelerinin de belirlendiğini bildirdi.

GÜÇ'TEN AÇIKLAMA

İl başkanı seçilmesinin ardından konuşan Çağatay Güç, süreçte emeği bulunan delegelere ve ilçe üyelerine teşekkür ederek kongrelerin parti içi demokrasinin işletilmesi açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Yeni yönetimle birlikte görev dağılımı yapacaklarını belirten Güç, erken seçim hazırlıklarına başlayacaklarını açıkladı.