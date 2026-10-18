Yeni Parti İzmir İl Örgütü'nde il başkanlığı için düzenlenen ön seçim tamamlandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yeni Parti kurucu İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu geride bırakarak ön seçimi kazandı.
Ön seçimde Çağatay Güç 18 bin 511 oy, Aziz Kocaoğlu ise 14 bin 167 oy aldı.
İlçelerdeki sonuçlarda Aziz Kocaoğlu bazı dış ilçelerde öne çıkarken, Çağatay Güç merkez ilçelerde daha yüksek oy aldı.
İL KONGREİ 25 EKİM'DE
Yeni Parti İzmir'in 1. Olağan İl Kongresi, 25 Ekim Pazar günü saat 10.00-18.00 arasında Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ön seçimde en fazla oyu alan aday, il kongresinde il başkanlığı için delegelerin karşısına çıkacak.
Kongrede yapılacak seçimle birlikte il başkanlığı sonucu resmiyet kazanacak.