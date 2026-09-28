Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda gündeme gelen fon soruşturmasına ilişkin oluşturulan kriz masasını yarın toplayacak.
Özel'in başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.00'da Yeni Parti Genel Merkezi'nde yapılacak. Toplantıda ekonomi, hukuk ve siyaset alanından parti yöneticileri ile uzman isimlerin yer alması bekleniyor.
Toplantıya Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Deniz Yavuzyılmaz, Güldem Atabay, Bihlun Tamaylıgil, Ozan Bingöl, Özgür Karabat, Serkan Özcan, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Zeynel Emre katılacak.
Kriz masası toplantısında fon gündemine ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.