YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Menderes Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasının ardından yeniden dolaşıma sokulan ve kendi isminin de geçtiği WhatsApp yazışmalarına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Bakan, söz konusu dijital içeriklerin kimler tarafından ve hangi amaçla üretildiğinin yargı eliyle ortaya çıkarılmasını istedi.

"GEREĞİNİN YAPILMASINI TALEP EDİYORUM"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Murat Bakan, Menderes Belediye Başkanı’nın söz konusu yazışmaları daha önce yalanlayarak savcılığa başvurduğunu hatırlattı. Bakan, "Bu yazışmalar iddia edildiği gibi gerçek değilse, bu dijital içeriğin kim ya da kimler tarafından, hangi amaçla ve kimin talimatıyla üretilip servis edildiği ortaya çıkarılmalıdır. Bu yazışmalar gerçekse, yazışmanın taraflarıyla ilgili gereğinin yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTLÜ BİR ALGI OPERASYONU VAR"

Belediye başkanı ile iki buçuk yılda yalnızca üç kez görüştüğünü ve herhangi bir çıkar ilişkisinin bulunmadığını belirten Bakan, karşılarında örgütlü bir yapı olduğunu vurguladı. İçeriğin daha önce yurt dışı kaynaklı bir hesap üzerinden yayıldığının tespit edildiğini kaydeden Bakan, yazışmaları gerçek gibi yayarak halkı yanıltan ve kendisini hedef gösteren herkes hakkında hukuki süreç başlatacağını ifade etti.