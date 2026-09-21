YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye sermaye piyasalarında bazı fonlar ve hisse senetleri üzerinden koordineli işlemler yapıldığı, bazı paylarda fiyat ve işlem hacimlerinin yapay şekilde yükseltildiği ve ortaya çıkan risklerin bireysel yatırımcılara yansıtıldığı yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına 25 sorudan oluşan yazılı soru önergesi sunduğunu açıkladı.

Milletvekili Özlale, bazı fonlar üzerinden fiili dolaşımı ve piyasa derinliği sınırlı paylarda koordineli işlemler gerçekleştirildiğinin ileri sürüldüğünü belirterek, iddiaların yalnızca piyasa aktörleri açısından değil, gözetim ve denetim mekanizmaları açısından da incelenmesi gerektiğini savundu.

MSCI'NİN DEĞERLENDİRMESİ DE SORULDU

Özlale’nin önergesinde, MSCI’nin Haziran 2026’da Türkiye piyasalarındaki bazı küçük ölçekli şirket payları ve bunlarla bağlantılı yatırım fonları hakkında gündeme getirdiği “koordineli işlem” kaygılarına ilişkin SPK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hangi adımların atıldığı soruldu.

Önergenin bir başka bölümünde ise 16 Eylül 2026’dan önce portföy yönetim şirketleri, fon yöneticileri ve pay piyasasında işlem yapan kişiler hakkında kaç incelemenin tamamlandığı ve bunlardan kaçının Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirildiği soruldu.

FONLARA PARA SAĞLAYAN YATIRIMCILAR KİM?

Özlale ayrıca, soruşturma konusu olduğu ileri sürülen fonların kuruluş ve ilk büyüme dönemlerinde yüksek miktarda kaynak sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin kimler olduğunu sordu.

Bu kişilerin fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri veya ilgili halka açık şirketlerin hakim ortaklarıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılarının bulunup bulunmadığının araştırılıp araştırılmadığı da önergedeki sorular arasında yer aldı.

Fonların bireysel yatırımcılara pazarlanması sırasında sosyal medya hesaplarının, sermaye piyasası aktörlerinin veya başka organize yapıların rol oynayıp oynamadığı da Bakan Şimşek’e yöneltilen sorular arasında bulunuyor.

Önergenin dikkat çeken bölümlerinden biri Atlas Portföy Serbest Fon’a ilişkin.

Özlale, yaklaşık 8-10 milyon TL büyüklüğünde olduğu belirtilen Atlas Portföy DFI Serbest Fonu’nun fon yöneticisinin değişmesinin ardından kısa sürede milyarlarca liralık büyüklüğe ulaştığı yönündeki iddiaların SPK gözetim sistemleri tarafından ne zaman tespit edildiğini sordu.

KAP kayıtlarında DFI kodlu Atlas Portföy Serbest Fon’un kurucusunun Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. olduğu görülüyor. Fonun 2026 yılına ait düzenli portföy dağılım bildirimleri de KAP üzerinden yayımlanıyor.

Özlale ayrıca fonun Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) paylarının yaklaşık yüzde 20’sini topladığı ve aynı dönemde söz konusu payda olağandışı fiyat hareketleri yaşandığı yönündeki iddiaların incelenip incelenmediğini sordu.

Bu ifadeler soru önergesinde yer alan iddialar ve soru niteliğindeki değerlendirmeler olup, tek başına herhangi bir piyasa aktörünün mevzuata aykırı işlem yaptığı sonucunu ortaya koymuyor.

Özlale, Vişne Madencilik ile Destek Finans Faktoring’in halka arzlarını da soru önergesine dahil etti.

Bu şirketlerin halka arzlarında gerçek yatırımcı talebinin hangi seviyede olduğu ve yetersiz kaldığı ileri sürülen talebin Tera Yatırım bünyesindeki veya yönetimindeki fonlar aracılığıyla karşılanıp karşılanmadığının SPK tarafından araştırılıp araştırılmadığını sordu.

Ayrıca halka arz sonrasında bazı özel veya serbest fonlar ile bunlarla bağlantılı hesapların, tavan serileri veya kademeli alımlar gibi yöntemlerle hisse fiyatlarının yapay biçimde yükseltilmesine katkıda bulunup bulunmadığının incelenip incelenmediği de önergedeki başlıklar arasında yer aldı.

Özlale’nin 25 soruluk önergesiyle, sermaye piyasalarında yaşandığı ileri sürülen işlemlerin yanı sıra SPK’nın gözetim ve denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda da bilgi talep edildi.

Önergedeki soruların yanıtlanması halinde, iddialara ilişkin resmi kurumların yürüttüğü incelemeler, varsa alınan idari veya adli kararlar ve denetim süreçlerine ilişkin daha ayrıntılı bilgilerin kamuoyuna yansıması bekleniyor.

Özlale, soru önergesinde şunları sordu:

"1. MSCI'nin Haziran 2026'da Türkiye piyasalarındaki bazı küçük ölçekli şirket payları ve bunlarla bağlantılı yatırım fonlarına ilişkin “koordineli işlem” kaygılarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK tarafından hangi işlemler gerçekleştirilmiştir? Bu değerlendirme üzerine herhangi bir idari veya hukuki inceleme başlatılmış mıdır?

2. MSCI'nin açıklamasında gündeme gelen koordineli işlem şüphesi kapsamında portföy yönetim şirketleri, fon yöneticileri ve pay piyasasında işlem gerçekleştiren kişiler hakkında 16.09.2026 tarihinden önce kaç inceleme tamamlanmıştır? Bunlardan kaçı hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur?

3. Şüpheli işlemlere konu olan fonların kuruluş ve ilk büyüme aşamalarında fonlara kaynak sağlayan ve fon büyüklüğünün hızla artmasında belirleyici rol oynayan gerçek veya tüzel kişiler kimlerdir? Bu kişilerin fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri veya ilgili halka açık şirketlerin hâkim ortaklarıyla doğrudan ya da dolaylı ilişkileri bulunmakta mıdır?

4. Söz konusu fonların katılma paylarının geniş yatırımcı kitlelerine ve özellikle bireysel yatırımcılara pazarlanması sürecinde hangi tanıtım, yönlendirme veya pazarlama yöntemleri kullanılmıştır? Yatırımcıların fonlara yönlendirilmesinde sosyal medya hesapları, sermaye piyasası aktörleri veya organize yapılar rol oynamış mıdır?

5. Fonların kuruluşunda veya ilk büyüme dönemlerinde yüksek tutarlı yatırım gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin, fonların daha geniş yatırımcı kitlesine açılmasının ardından katılma paylarını satarak olağandışı kazanç elde edip etmedikleri incelenmiş midir? Bu yolla gerçekleştiği tespit edilen toplam kazanç veya sermaye transferi ne kadardır?

6. Hem pay senetlerinde hem de bu payları portföylerinde bulunduran yatırım fonlarının katılma paylarında eş zamanlı veya bağlantılı işlemler gerçekleştirerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bu kişiler ve ilgili portföy yönetim şirketleri hakkında hangi idari ve adli işlemler gerçekleştirilmiştir?

7. Ağustos 2025'e kadar yaklaşık 8-10 milyon TL büyüklüğünde ve aktif olmayan bir fon sepeti olduğu belirtilen Atlas Portföy DFI Serbest Fonu'nun, fon yöneticisinin değişmesinin ardından yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde 3,9 milyar TL'ye, devamında ise yaklaşık 7,6-8 milyar TL büyüklüğe ulaşması SPK gözetim sistemleri tarafından hangi tarihte tespit edilmiştir? Fonun Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) paylarının yaklaşık yüzde 20'sini toplaması ve aynı dönemde söz konusu payda yaşanan olağandışı fiyat hareketleri hakkında inceleme yapılmış mıdır?

8. Vişne Madencilik ve Destek Finans Faktoring halka arzlarında talep toplama döneminde gerçekleşen gerçek yatırımcı talebi ne seviyededir? Halka arzlarda yetersiz kaldığı ileri sürülen talebin Tera Yatırım bünyesindeki veya yönetimindeki fonlar aracılığıyla karşılanıp karşılanmadığı SPK tarafından incelenmiş midir?

9. Vişne Madencilik ve Destek Finans Faktoring halka arzlarından pay alan özel veya serbest fonların ve bu fonlarla ilişkili hesapların, halka arz sonrasında tavan serileri, kademeli alımlar veya benzeri yöntemlerle pay senedi fiyatlarının yapay biçimde yükseltilmesine katkıda bulunup bulunmadığı araştırılmış mıdır? Bu işlemler bakımından mevzuata aykırı koordineli işlem tespit edilmiş midir?"