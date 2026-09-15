YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki hayat pahalılığı, düşük ücretler ve vergi yükü üzerinden iktidara eleştiriler yöneltti. Özel, cep telefonu alışverişi üzerinden verdiği örnekte, ürünün internet sitesindeki fiyatıyla ödeme aşamasındaki tutar arasındaki farka dikkat çekti. 112 BİN LİRALIK TELEFON 230 BİN LİRAYA ÇIKTI Özel paylaşımında, bir cep telefonunun satış fiyatının 112 bin lira olduğunu, ancak ürün sepete eklenip ödeme aşamasına gelindiğinde toplam tutarın 230 bin liraya yükseldiğini ifade etti. Vergi yükünün ürünün kendi fiyatını aşmasını eleştiren Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Milletin gündemi belli: Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu… Bir örnek: Satılık! Sepete ekliyorsun: 112.000 TL. Kasaya gidiyorsun: 230.000 TL.” "KARA DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ" Özel, telefon fiyatlarındaki vergi artışına ilişkin eleştirisini sert ifadelerle sürdürdü. “Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti” diyen Özel, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: “Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor. Kara düzeni değiştireceğiz. Milletin YENİ düzenini kuracağız.”

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