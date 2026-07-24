CHP'den istifa eden Özgür Özel'in önderliğinde kurulan YENİ Parti için kuruluş dilekçesi resmen İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel'e namaz çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Özgür Özel namaz çıkışı açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün de önemli bir günde gelecekte Türkiye siyasi tarihi açısından geriye dönüp bakıldığında çok önemli, çok kritik bir günde bizimle birliktesiniz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önce İstanbul'un sonra İzmir'in işgaliyle artık tahammülü kalmadığından sarayları, resmi yetkileri geride bırakıp kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda davet ettiği heyeti temsiliyle birlikte 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.

Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp Lozan ile Türkiye'nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdiğimiz, Türkiye'yi çağdaş dünyanın bağımsız bir cumhuriyeti olarak tescil ettirilen günün 103. yıl dönümündeyiz.

'GÜN SONUNDA GRUBUBUMUZUN KURULDUĞUNU BİLDİRMİŞ OLACAĞIZ'

Bize hukuki tüm yolların tıkandığı, siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı parti içinde ve sokakların, milletin davet ettiği bir yolda çıktığımız yoldan bugün biraz önce arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na tüm milletvekillerimizin 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular ve yeni partinin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden alındı belgesini aldılar.

Birazdan 91 milletvekilimiz de ki kendileri kurucular kurulu üyelerimizdir. Bu kez 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları İsmet Başkanı'nın ilk başkanlığıyla İsmet Paşa'nın kurulmuş olan Anadolu Kulübü'ne gidiyoruz.

Anadolu Kulübü'nde kurucular kurulu ile ilk toplantımızı yapmak, Kurucular Kurulumuzun genel başkanımızı belirlemesini sağlamak, ardından da partimizin yönetim organlarını belirlemek üzere Anadolu Kulübü'nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz.

Günün sonunda yeni partinin parti meclisini, genel başkanını bildirmiş ve partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubunun kurulduğunu bildirilmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.

SÖZLERİNİ YİNE 'YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR' DİYE BİTİRDİ

Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre ilk seçime kadar görev yapacak Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre ilk seçime kadar görev yapacak Yeni Parti'nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah'ın izni milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru refahı barışı getirecek iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun.

Yolumuz, yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar.

BİRİNCİ MECLİS'E YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI

Özgür Özel, cami çıkışında yaptığı kısa açıklamanın ardından yoğun bir kalabalıkla birlikte Birinci Meclis'e doğru yürüyüşe geçti.

Ayrıntılar gelecek...