Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin logosuna yönelik tartışmalar devam ederken, tasarımın arkasındaki isim siyasal iletişimci Salih Cem Pişkin açıklamalarda bulundu.

T24'ten Gözde Yel'in haberine göre, yeni logoların her zaman tartışıldığını ifade eden Pişkin, tasarımın rengi, harf yapısı, oranları ve kavisleriyle kendine özgü bir kimliğe sahip olduğunu bildirdi. Partinin amblemi için bağımsız bir ikon yerine doğrudan "YENİ" kelimesini öne çıkarmayı tercih ettiklerini aktaran Pişkin, sadeliğin eksiklik değil, bilinçli bir seçim olduğunu vurguladı.

BENZETMELERE VE ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Logoda yer alan kırmızı rengin ortak aidiyet ile cesareti, katman efektinin ise eski anlayışın içinden doğan değişimi simgelediğini kaydeden Pişkin, alt kısımdaki kavisin yeni bir ufku temsil ettiğini açıkladı. Sosyal medyada yapılan "Yeni Rakı" ve "Netflix" benzetmelerini değerlendiren Pişkin, bu iddiaların zorlama olduğunu, kırmızı renk ile gölge kullanımının tek başına benzerlik oluşturmayacağını ve hukuki bir sorun beklemediklerini dile getirdi.

YENİ PARTİ LOGOSUNDA NEDEN SEMBOL YOK?

'Peki neden ayrı bir ikon ya da sembol kullanılmadı?' sorusuna da yanıt veren Pişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin başka bir anlam yükleyebileceği soyut bir işaret yerine, doğrudan partinin siyasi iddiasını görünür kılmak istedik. 'YENİ' kelimesini yalnızca isim değil, aynı zamanda siyasi bir söz olarak görüyoruz. Logoda da çok yaygın olarak Avrupa siyasi partilerinde de yaygın görülmeye başlanan, ya partinin baş harflerinden ya da ismin kendisini logolaştırma eğilimini biz de yeni kavramı etrafında işleyebiliriz diye düşündük."

TASARIM İÇİN ÜCRET ALINMADI

Logo belirlenirken üç farklı ekibin çalışma sunduğunu belirten Pişkin; turna, kırlangıç, zeybek figürü ve yol birleşimi gibi alternatiflerin değerlendirildiğini ancak siyasi heyetin tipografik tasarımda karar kıldığını ifade etti. Marka tescil başvurusunun yapıldığını ve logoda değişiklik düşünülmediğini aktaran Pişkin, çalışma karşılığında kendisinin veya herhangi bir ajansın ücret almadığını, sürecin tamamen gönüllülük esasıyla tamamlandığını kaydetti.