Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye ilk aşamada 91 milletvekili geçerken, bu hafta itibarıyla 200'ün üzerinde belediyenin de CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor.



Özel, belediye başkanlarına ilişkin yaptığı açıklamalarda transfer süreçlerinde belediye meclis üyelerinin durumunun gözetildiğini, bu nedenle kendilerine karşı açıklamaya yapmayan hiçbir belediye başkanına 'butlançı' muamelesi yapılmaması gerektiğini söyledi.



CHP içinde yaşanan tartışmaların ardından yaptığı açıklamada hem Özel hem de Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve CHP'nin kurumsal kimliğine bağlı olduğunu belirten Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da YENİ Parti'nin kurulmasının ardından geleceğine ilişkin son kararını verdi.



Beşikçioğlu, CHP içinde yaşanan ayrışmaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim"



BEŞİKÇİOĞLU CHP'DE KALIYOR, MECLİS ÜYELERİ YENİ PARTİ'YE GEÇİYOR



Gazeteci Hilal Köylü'nün haberine göre, Etimesgut Belediye Meclis Üyesi olan 15 isim CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğinin bozulmaması amacıyla istifaları istenmedi. Ayrıca Mansur Yavaş ile hareket eden 2 meclis üyesinden ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne giden Etimesgutlu meclis üyelerinden, Erdal Beşikçioğlu’nun kontenjanından meclise yazılan üyelerden istifa istenmedi.





Öte yandan CHP'nin Etimesgut ilçesindeki örgütlenmesinin de olduğu gibi YENİ Parti'ye geçme kararı aldığı ancak bu geçişe Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun eşlik etmeyeceği öğrenildi.



Beşikçioğlu ise siyasete CHP çatısı altında devam etme kararı aldı.