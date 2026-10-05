Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi. Zeybek, Tera Yatırım, Tera Portföy ve Adil Varlık arasındaki işlemlerin incelenmesi gerektiğini belirterek, yatırımcıların fonlarındaki paraların nasıl kullanıldığının ortaya çıkarılmasını istedi.

TERA–ADİL VARLIK İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Zeybek, açıklamasında Adil Varlık'ın borçlanmak amacıyla piyasaya bono çıkardığını, işlemin ise Tera Yatırım tarafından organize edildiğini belirtti. Zeybek'in aktardığı bilgilere göre, 134 milyon TL'lik bono için SPK'nın onayı 2 Ekim 2025'te verildi, ihraç belgesi 16 Ekim 2025'te KAP'ta yayımlandı ve satış 20 Ekim 2025'te gerçekleştirildi.

Zeybek, asıl dikkat çektiği işlemin ise bundan üç gün sonra gerçekleştiğini savundu. Buna göre 134 milyon TL tutarındaki borçlanma aracının tamamı, Tera Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonunun portföyünde yer aldı.

Zeybek, söz konusu işlemin yatırımcıların fonlarındaki paraların, Tera grubu üzerinden Adil Varlık'a kaynak aktarılması sonucunu doğurup doğurmadığının araştırılması gerektiğini ifade etti.

"AYNI İSİMLER KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Adil Varlık şirketinin sahibine ait olduğu belirtilen şirketler arasındaki ilişkilere de dikkat çeken Zeybek, finans sektöründe faaliyet gösteren 5 şirketlik bir yapı bulunduğunu öne sürdü.

Ticaret sicil kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirten Zeybek, söz konusu şirketlerde aynı isimlerin karşılarına çıktığını savundu.

Zeybek ayrıca, Adil Varlık'ın sahibine ait olduğunu belirttiği bir şirkette sermayenin bir yıl içerisinde 50 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseldiğini dile getirdi. Zeybek, resmi raporun bir bölümünde 450 milyon TL'lik artışın "iç kaynaklardan yapıldı" şeklinde gösterildiğini, nakit akış tablosunda ise aynı tutarın "ortaktan nakit girişi" olarak yer aldığını öne sürdü.

"KÜÇÜK YATIRIMCININ PARASI KİMLERİN ÇIKARI İÇİN KULLANILDI?"

Zeybek, açıklamasında fonlardaki yatırımcı paralarının hangi işlemlerde kullanıldığının ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, 134 milyon TL'lik borçlanma aracını kimlerin satın aldığının açıklanmasını istedi.

Zeybek, "Küçük yatırımcının parası kimlerin çıkarı ve çarkı için kullanıldı?" sorusunu yönelterek, Tera–Adil Varlık ilişkisi ile para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi çağrısında bulundu.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, söz konusu işlemlerin "kuruşu kuruşuna" açıklanması gerektiğini belirterek, SPK ve Borsa İstanbul'un da süreci incelemesi gerektiğini savundu.