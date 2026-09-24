Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin saha çalışmaları kapsamında Batman’ı ziyaret etti. Yeni Parti Batman İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Tanrıkulu, yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl başkanlığının hazırlanmasında ve parti kurullarının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tanrıkulu, önlerinde zorlu bir süreç bulunduğunu ancak bu sürecin birlikte aşılacağını söyledi.

“HIZLA ÖRGÜTLENİP SAHAYA İNMELİYİZ”

Sezgin Tanrıkulu, seçim sürecinin uzun olmadığını belirterek parti teşkilatlarının çalışmalarını hızlandırması gerektiğini ifade etti.

Tanrıkulu, “Önümüzde kolay olmayan, zor bir süreç var ama birlikte başaracağız. Bundan herkes de emin olsun. Bir seçim süreci var önümüzde. Uzun bir süre değil. O nedenle hem bölgede hem Türkiye'de hızla örgütlenip sahaya inmemiz ve toplumla buluşmamız lazım” diye konuştu.

“81 İLDEYİZ”

Batman ziyaretinin bugün ve yarın devam edeceğini belirten Tanrıkulu, partisinin aldığı karar doğrultusunda 81 ilde örgütlenme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tanrıkulu, “Bugün ve yarın Batman'dayız. Partimizin aldığı kararla da 81 ildeyiz” ifadelerini kullandı.

“20 MİLYAR TL EN YOKSUL YURTTAŞLARDAN TOPLANDI”

Borsa üzerinden yapılan işlemlere de değinen Tanrıkulu, büyük çaplı manipülasyon ve suçların yaşandığını öne sürdü. Tanrıkulu, özellikle dar gelirli yurttaşların kayıplarına dikkat çekti.

Tanrıkulu, “Borsa denilen yerde ne büyük manipülasyonların yapıldığını, ne büyük suçların işlendiğini hep beraber görüyoruz. Bakın, 20 milyar TL bir yıl içerisinde en yoksul yurttaşlarımızdan toplandı ve şu anda yok” dedi.

Tanrıkulu, seçim güvenliği konusunda da çalışmalar yürüteceklerini belirterek, “Sandık için gerekli önlemlerimizi alacağız, çalışacağız hep beraber” ifadelerini kullandı.