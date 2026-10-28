Yeni Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda genel gündemin yanı sıra borsadaki fon krizine ilişkin gelişmeler de gündem maddeleri arasında yer aldı.

EYLÜL AYINDA BİRİNCİ PARTİ

Yeni Parti'nin ekonomi kurmayları, krizin siyasi etkilerini ölçmek amacıyla anket çalışmaları yaptırıldığını belirtti.

Anket sonuçlarını değerlendiren parti kurmayları, eylül ayı itibarıyla Yeni Parti'nin birinci parti konumunda olduğunu ifade etti.

Kurmaylar, kararsızların dağıtılmasının ardından AKP ile aralarında 3 puan fark bulunduğunu, AKP'ye yakın araştırmacıların anketlerinde ise partinin 6 puan gerilediğinin görüldüğünü öne sürdü.

'CİDDİ BİR ERİME VAR'

Kurmayların değerlendirmesi şöyle:

"Bu da çok rahatsız etmiş Cumhurbaşkanını. Ciddi bir erime söz konusu. Altı aileden biri fon krizinden etkilenmiş. AK Parti seçmeninde ciddi bir tepki var."

'BASKIN SEÇİM' OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerle ilgili yıl sonunu işaret eden açıklamalarının baskın seçim ihtimaline işaret edip etmediği sorusuna yanıt veren parti kurmayları, mevcut koşullarda erken seçime gidilmesini beklemediklerini ifade etti.