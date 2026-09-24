Özgür Özel ile birlikte CHP’den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti’nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yenilik Partisi’nin yaptığı başvuru kapsamında Yüksek Mahkeme, dosyayı 29 Eylül’de görüşecek. İSİM BENZERLİĞİ İTİRAZI YENİ Parti’nin ismi, Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine hukuki sürecin konusu oldu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, iki parti arasındaki isim benzerliğini gerekçe göstererek YENİ Parti’nin isminin değiştirilmesini talep etti. Yılmaz’ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurunun ardından süreç yargıya taşındı. Başsavcılık, yapılan başvuru üzerine YENİ Parti’ye isim değişikliği için bildirim gönderdi. Yenilik Partisi’nin itirazında, YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğu öne sürüldü. DOSYA 29 EYLÜL’DE AYM GÜNDEMİNDE YENİ Parti’nin ismine ilişkin uyuşmazlık daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldi. Yüksek Mahkeme, YENİ Parti isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüşmek üzere dosyayı Genel Kurul gündemine aldı. Dosyanın, 29 Eylül 2026 tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi.

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