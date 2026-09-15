Siyasette yeni gündem YENİ Parti'nin ismi oldu. SÖZCÜ Yazarı ve TV Programcısı İsmail Saymaz, Yenilik Partisi’nin isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye gönderdiği tebligata ulaştı.

İsmail Saymaz İpek Özbey'in sunduğu Karşı Karşıya programında detayları anlattı.

"- Bu tebligatı aslında dün bizim Sözcü TV'deki Hafta Başı programında ben duyurmuştum. Hafta içinde aslında Yargıtay'ın böyle bir görüşünün olduğunu baş gazeteci arkadaşımız Fatih Portakal açıklamıştı. Ancak ilk defa Yargıtay'dan böyle bir görüş olduğunu açıklamıştı, bunun CHP Genel Merkezi'ne ulaştığını bilmiyorduk. Dün itibarıyla ben bunu öğrendim. Dün gün içerisinde bu tebligat Yeni Parti'ye ulaştı. Bu bilgiyi ben dün akşam Sözcü TV'deki Hafta Başı programında kamuoyuna açıklamıştım."

"12 EYLÜL'DE POSTALANMIŞ"

"- Dünden farklı olarak bugün şu oldu: Belgenin kendisine ulaştı. Belge iki sayfalık bir yazı. Ekranda şu an görüyorsunuz. Yazı 12 Eylül tarihli. Yani 12 Eylül'de postalanmış.

- Tebligat kimin adını taşıyor? Bu da önemli. Doğrudan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk imzasıyla gönderiliyor.

- Bu yazı şimdi tabii bu aşamaya nasıl gelindi? Önce onu kısaca özetleyeyim, sonra tekrar yazıya döneyim.

- Malum, Yeni Parti 24 Temmuz'da kuruldu. Bu kuruluştan üç gün sonra Yenilik Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. O günlerde Yenilik Partisi'nin genel başkanı, eski CHP Ardahan Milletvekili ve emekli büyükelçi Öztürk Yılmaz'dı. Bu parti, Yeni Parti kurulup da üç gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dedi ki, “Ya bu Yeni ile Yenilik isimleri birbirine karıştırılabilir isimlerdir. Dolayısıyla Yeni Parti'nin bu isimde parti kurmasının önüne geçilsin.”

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu başvuru üzerine dosyayı işleme alıyor.

- Yazıdan bazı bölümleri aktarayım. Resmî yazıda Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine dayanılıyor. Bu maddede siyasi partilerin isimlerinin, amblemlerinin, rumuzlarının, rozetlerinin ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa, yani benzerliğe mahal verecek şekilde başka bir siyasi parti tarafından kullanılamayacağı belirtiliyor.

- Bu yasa maddesi hatırlatıldıktan sonra yazıda şöyle deniliyor: Belirtilen madde ve gerekçesi birlikte yorumlandığında sadece bir siyasi partinin isim, amblem ve rumuzunu tıpatıp kullanması yasaya aykırı olmayacak; aynı zamanda iltibasa mahal verecek, yani partiler arasında karışıklığa neden olacak şekilde kullanımı da yasaya aykırılık teşkil edecektir.

- Yine yazıda, bu maddeyle bir partinin başka bir parti izlenimi yaratacak isim, amblem, rumuz ve benzeri işaretler kullanmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor. Bunun da yasaklandığı belirtiliyor."

"BENZERLİK GÖSTERDİĞİ İFADE EDİLİYOR"

"- Günün sonunda Yeni Parti'nin adının Yenilik Partisi'yle benzerlik gösterdiği ifade edilerek şöyle deniliyor:

- “24 Temmuz'da tüzel kişilik kazanan partinizin isim ve kısa adı, siyasi partiler sicilinde yer alan ve 20 Temmuz 2020'de tüzel kişilik kazanan Yenilik Partisi'nin ismiyle iltibasa sebebiyet verecek şekilde benzerlik göstermektedir.”

- Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu'na göre oy pusulalarında parti özel işaretlerinin yer alacağı hatırlatılıyor.

- Bütün bunlar birlikte değerlendirilerek şöyle deniliyor: “Seçmen iradesini engelleyecek biçimde hukuki ve demokratik olmayan sonuçların ortaya çıkmasının engellenmesi için partinizin isminin, yani Yeni Parti isminin, iltibasa sebebiyet vermeyecek şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.”

- 19 Aralık 2024'te Yeni Parti adıyla bir parti kuruldu. Yine bu ismin Yenilik Partisi'yle olan benzerliği nedeniyle 7 Ocak 2025'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldı ve bu yazı üzerine adı geçen partinin kendi adını Yükselen Türkiye Partisi olarak değiştirdiği hatırlatılıyor. Bu parti halen hayatına devam ediyor.

- Sonunda yazıda şöyle deniliyor: “Yeni Parti'nin adının ve kısa adının diğer partilerle iltibasa yer vermeyecek şekilde değiştirilerek, sonucun 30 gün içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi, aksi halde Anayasa Mahkemesi'nden Yeni Parti adının ve kısa adının hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesinin isteneceği...”

"YARGITAY KANAATİNİ BİLDİRMİŞ, İSMİNİZİ DEĞİŞTİRİN DİYOR"

"- Yani burada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye “Sizin isminiz Yenilik Partisi'yle birbirine benziyor” diyor. Yani kanaatini bildirmiş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanaatini bildirmiş: Birbirine benziyor. Bu partiler pusulada birbirine karışabilir. Bu nedenle sizin isminizi değiştirmeniz gerekir. 30 gün içerisinde değiştirip sonucu bana bildirin. Eğer bildirmezseniz ben de Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım ve Anayasa Mahkemesi'nden isminizin ve ambleminizin değiştirilmesini isteyeceğim, diyor.

- Ve burada da kendisinin bir başka gerekçesine dayanıyor. Aslında diyor ki, sizden de iki yıl önce, 2024 yılında bir grup toplandı, Yeni Parti adıyla parti kurdular. Fakat yine Yenilik Partisi'nin şikâyeti üzerine biz 2025 yılında bunları uyardık. Onlar da kendilerini Yükselen Türkiye Partisi olarak değiştirdiler, diyor ve bunu da hatırlatıyor."