YENİ Parti’nin ilçe ön seçimleri 26-27 Eylül tarihlerinde, Türkiye genelinde kurulan sandıklarla gerçekleştirildi. 26 Ağustos tarihine kadar partiye üye olan tüm üyelerin oy kullanabildiği seçimlerde, Ankara’da da 13 ilçede sandık kuruldu. Ön seçim sonuçlarına göre Ankara’nın 13 ilçe başkanı şöyle: Akyurt - Yalçın İpek Altındağ - Gökhan Urun Ayaş - Fatih Öztürk Çankaya - Ercan Başal Elmadağ - Mehmet Kurusakız Etimesgut - Özgür Şahbaz Gölbaşı - Nazım Sağlam Keçiören - Görkem Cevahir Yıldırım Mamak - Şeref Demirbaş Nallıhan - Mustafa Sarıkaya Pursaklar - Hüseyin Benek Sincan - Önder Ağdede Yenimahalle - Halil Alankuş

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