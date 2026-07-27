CHP'de 91 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti'ye katılmasının ardından, Grup Başkanlığı ve Grup Başkanvekilliği seçimleri yapıldı.

Grup Başkanı seçiminde Faik Öztrak ile Gürsel Erol yarışırken, ilk turda Erol yarışı önde götürmesine rağmen, ikinci tura ise Faik Öztrak öne geçerken Gürsel Erol yarıştan çekildi. Böylelikle Faik Öztrak Özgür Özel'den boşalan görevi devralmış oldu.

Erol'un yarıştan çekilmesi akıllarda soru işaretleri yarattı. Bazı milletvekillerinin ikinci turda karar değiştirme nedeninin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen "Benim adayım Faik Öztrak" telefonu olduğu belirtildi.



Bala Ateş Irmak, gelişmeleri şöyle aktardı:

"İlk turda ne oldu? Gülsel Erol önde bitirdi. 18 oy aldı. Öztrak 17 oy aldı ilk turda. Ardından Faik Öztrak'ın çekilme kararı aldığı iddia edildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştu toplantı arasında. Ve Kılıçdaroğlu şunu söyledi: 'Benim adayım sensin bunu söyle arkadaşlara.'

Faik Öztrak toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğunu ifade etti. İkinci turda böylelikle Faik Öztrak öne geçti. 3 oy daha aldı ve oyunu 21'e çıkardı. Ardından Gürsel Erol çekildi."

PARTİ İÇİ YENİ MUHALEFET DOĞDU

Bu gelişmelerin ardından, CHP'de başka bir parti içi muhalefet doğduğu kaydedilirken, bazı milletvekillerinin bildiri yayınlamaya hazırlandığı kaydedildi. Bala Ateş Irmak, konuya ilişkin ayrıntıları ise şöyle anlattı:



Ali Öztunç, Gürsel Eroğlu, Nermin Yıldırım Kara, Engin Altay gibi bazı isimlerin olduğu milletvekilleri şimdi bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyorlar. Kurultay talep edecekler. Kurultay olmadan olmaz diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahalesine tepki gösteren bazı vekiller de dün toplantı bitmeden ayrıldılar o salondan.