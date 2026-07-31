Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan bağış kampanyasında 48 saat geride kaldı.

Yeni Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, iki günde toplanan miktardı açıkladı.

Ceylan, kampanyanın ilk 48 saatinde 85 bin 975 kişi bağış yaptığını, toplam bağış tutarının ise 182 milyon 68 bin 243 lira olduğu aktardı.

'ŞEFFAFLIKLA AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ceylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Vatandaşlarımız; Yeni Partimizin dayanışma kampanyasına 48 saatte 85.975 vatandaşımız tarafından 182.068.243 TL bağışta bulunulmuştur.

Bu büyük ve yeni yürüyüşe destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz."

Vekil Ceylan, siyasi partilere yapılan hazine yardımlarını paylaşarak destek çağrısını yineledi.