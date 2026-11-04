YENİ Parti, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceği Birinci Olağan Kurultayı için geri sayıma geçti. Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantıda organizasyonun ana teması ve yol haritası netlik kazandı.

"Kuruluş" temasıyla toplanacak olan kurultayın ana sloganı "Türkiye Yenileniyor" olarak kararlaştırıldı.

KURULTAYDA "MUTLAK BUTLAN" FİLMİ İZLETİLECEK

Kurultayın açılışında partililere ve delegelere özel bir video gösterimi yapılacak. Hazırlanan barkovizyon gösterisinde, CHP sürecine ilişkin verilen mutlak butlan kararı ile bu kararın ardından YENİ Parti'nin resmî kuruluşuna giden dönemeçler kronolojik olarak aktarılacak.

PARTİ MECLİSİ VE MYK YAPISI GENİŞLİYOR

Kurultay kapsamında parti tüzüğünde de kritik değişikliklere gidilecek. Edinilen bilgilere göre, mevcut tüzükte 80 olarak öngörülen Parti Meclisi (PM) üye sayısının artırılması planlanıyor. Yeni PM listesinin; toplumun farklı meslek gruplarını, etnik yapılarını, yaş ve cinsiyet dengesini titizlikle gözetecek şekilde geniş tutulması hedefleniyor.

Öte yandan, Yargıtay'daki mutlak butlan kararına yönelik olası bir bozma ihtimali göz önünde bulundurularak, hâlen CHP bünyesinde siyaset yapan bazı isimlerin de PM listesine dahil edilebileceği belirtiliyor.

Parti Meclisi içerisinden seçilen ve halihazırda 9 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) üye sayısının da tüzük değişikliğiyle birlikte artırılabileceği ve mevcut vitrinde revizyona gidilebileceği ifade ediliyor.