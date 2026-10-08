YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesine ilişkin yönelttiği 830 milyon liralık işlem iddiasına Göktaş'tan yanıt geldi.

"TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEM YOK"

Özlale, "Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına bir başkası PHE ve PYR fonlarında hiç 830 milyon liralık işlem yaptı mı?" diye sormuştu. Göktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, kendisinin ve ailesinin söz konusu fonlarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

"İSİM BENZERLİĞİ KULLANILIYOR"

Göktaş, iddialara konu edilen kişinin babası olmadığını ve işlemlerin isim benzerliği nedeniyle ailesiyle ilişkilendirildiğini savundu. Göktaş, "Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si *92 ile biterken babamınki **18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, söz konusu fonlarda ailesinden hiçbir kişinin hesabı veya tek bir kuruşluk işlemi bulunmadığını da vurguladı.

"İSPATLARSANIZ GÖREVİMDEN İSTİFA EDECEĞİM"

İddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatacaklarını belirten Göktaş, açıklamasında sert ifadeler kullandı. Göktaş, "Bu iftirayı ortaya atanlardan derhâl ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum" dedi. Göktaş ayrıca, iddiaları ortaya atan ve yayanlar hakkında kendisi ve aile üyeleri adına gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını belirtti.

"BABAM KONYA KAYITLI, VATANDAŞ BARTINLI"

Bakan Göktaş, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada da iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Göktaş, "İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftiradır. Nitekim de ne benim ne de babamın, ailemin bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve çamur siyasetinden artık bıktık. İsim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralarının son numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Böyle muhalefet olmaz. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Biraz araştırma yapsaydı, Özdemir soyadına kayıtlı 500 bin insan var. Hasan isimli belki 10 bin-20 bin insan var. Babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Eğer insansa ne yapmasını bilir. Görevini bıraksın arkadaş" diye konuştu.

'SIZINTI' İDDİALARI

Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak sürecin siyasi değerlendirmelere göre değil, somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü bildirdi. Bakanlık, ana muhalefet liderinin soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin Adalet Bakanlığından "sızdırıldığı" yönündeki açıklamasını da "ağır ve mesnetsiz bir iftira" olarak nitelendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit etmesinin ardından 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ettiği, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül'de alındığı belirtildi. Adalet Bakanlığı, bu kronolojinin soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda başlatıldığını gösterdiğini belirterek, sürecin ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütüldüğünü kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunması ile sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin şekilde işletilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, teyit edilmemiş ve manipülatif içeriklerin dolaşıma sokulmasının ardından ortaya çıkan tartışmaların devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı savunularak, "Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.