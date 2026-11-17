YENİ Parti’nin ilk olağan kurultayında seçilen 160 kişilik Parti Meclisi’nden ‘4 Eğilim’ çıktı. Özgür Özel’in 160 kişilik Parti Meclisi listesi, “Sosyal demokratlar, merkez sağ, mütedeyyin muhafazakar ve milliyetçi isimleri” buluşturdu. Turgut Özal’ın Anavatan Partisi’ndeki gibi 4 eğilimde MHP kökenli Cemal Enginyurt, ANAP’lı Ahad Andican ve son Genel Başkanı Salih Uzun, sağ kökenden gelen DEVA ve İYİ Partili isimler ile Aylin Nazlıaka gibi 3 kuşak sosyal demokratlar da var.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

Listede diplomatlar, emekli askerler, ekonomistler, gıda mühendisleri ve yapay zeka uzmanlarına kadar her kesim ve alanında uzman isimler de var.

Eşleri öldürülen akademisyen Şengül Hablemitoğlu ile Milletvekili Türkan Elçi, ekonomist Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Ozan Bingöl, Kerim Rota, Yalçın Karatepe gibi isimler ile yapay zeka uzmanı bilgisayar bilimci Prof. Cem Say, gıda mühendisi Bülent Şık, tarım uzmanı Cem Karakeçili de PM’ye girdi.

DELEGENİN TERCİHİ

İYİ Parti, DP, MHP, DEVA’dan gelen isimler Ümit Özlale, Salih Uzun, Cemal Enginyurt, Seda Kaya Ösen, Sibel Yanıkömeroğlu, Aylin Yaman da PM de yer aldı. Aylin Nazlıaka, Yankı Bağcıoğlu, Utku Çakırözer, Selin Sayek Böke ve Deniz Yavuzyılmaz CHP’de olduğu gibi YENİ Parti’de de delegeden yüksek oy aldı.

Diplomasiden Namık Tan, Ömer Türkmen, Ömer Önhon, savunma ve iç güvenlik alanında ise Murat Bakan, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu dikkat çekti.

22 isim 1092 oy topladı

1.202 delegesi bulunan YENİ Parti’de 1.116 delege oy kullandı. PM’ye giren ve 1092 oyla en yüksek oyu alan 22 isim şöyle: Ertan Aksoy, Ahad Andican, Nilgün Eralp, Şeref Arpacı, Murat Arslan, Bekir Başevirgen, Elif Gamze Bozo, Utku Çakırözer, Mitat Çelikpala, Nail Çiler, Doğan Demir, Emre Demir, Burkay Güçyetmez, Metin İlhan, Barış Karadeniz, Cem Karakeçili, Evrim Karakoz, Oğuz Kurdoğlu, Andaç Pamuk, Bülent Şık, İsmet Tokdemir ve Cumhur Uzun. Bu arada PM seçimlerinde en düşük oyu 1060 oy ile Sezgin Tanrıkulu ve Bülent Yücetürk, 1055 oy ile Pınar Akgöl Doğusoy aldı. Ümit Özlale 1086 oyda kaldı. ANKARA/SÖZCÜ