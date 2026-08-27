YENİ Parti'nin yurt gezilerinde kullanacağı parti otobüslerinden ilki giydirildi. İlk olarak Genel Başkan Özgür Özel'in yarın Kocaeli'de yapacağı saha çalışmasında kullanılacak olan otobüsün arkasına Özgür Özel'e bir saha ziyaretinde "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" diyen Ayşe Yaylacık'ın Özel ile beraber fotoğrafı konulurken "Teyzem sağ olsun" yazıldı.

YENİ Parti’nin parti otobüsü hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre otobüs ilk olarak Genel Başkan Özgür Özel’in yarın saha çalışması yapacağı Kocaeli'de kullanılacak.

"TEYZEM SAĞ OLSUN”

Otobüse Özel’in fotoğrafı ve "Türkiye'nin YENİ Partisi" yazısı giydirildi. Otobüsün arkasına ise Özel’in 29 Haziran’daki İzmir Bayındır ziyareti sırasında Ayşe Yaylacık isimli çiftçinin "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" sözleri ve Özel ile Yaylacık’ın fotoğrafı konuldu. Fotoğrafın üstüne ise “Teyzem sağ olsun” yazısı yazıldı.