Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından başlayan hukuki süreçte, Anayasa Mahkemesi (AYM) YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması talebini 21 Ekim Çarşamba günü gündemine alacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yenilik Partisi ile YENİ Parti arasında yaşanan isim benzerliğine ilişkin hukuki uyuşmazlığı karara bağlamak üzere toplanacak. Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında YENİ Parti’nin adının ve rumuzunun geçersiz sayılması ve partinin bu bilgilerinin siyasi partiler sicilinden silinmesi yönündeki talebi değerlendirecek.

Yenilik Partisi, iki siyasi partinin isimlerinin birbirine benzemesinin kamuoyunda karışıklığa neden olabileceği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılık, başvuruyu değerlendirerek YENİ Parti’ye adını değiştirmesi için 18 Eylül’e kadar süre vermişti.

Ancak belirtilen tarihe kadar partinin tüzüğünde isim değişikliğine yönelik bir düzenleme yapılmadı. Bunun üzerine dosya, karara bağlanması için Anayasa Mahkemesine gönderildi.

SAVUNMA İÇİN VERİLEN EK SÜRE TAMAMLANDI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dosyayı ilk kez 29 Eylül’de gündemine aldı. Bu toplantıda YENİ Parti’ye hukuki savunmasını hazırlayıp sunması için bir aylık ek süre tanındı.

Partinin savunmasını Yüksek Mahkemeye iletmesinin ardından dosya yeniden Genel Kurulun gündemine taşındı. 21 Ekim Çarşamba günü yapılacak toplantıda, YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun ilgili mevzuata uygunluğu değerlendirilecek. Mahkemenin, başvuruyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.