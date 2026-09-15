Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine Özgür Özel ve CHP’den ayrılan 90 milletvekili tarafından kurulan YENİ Parti’ye "isim değiştirme" uyarısında bulunması, siyasi partiler mevzuatını yeniden tartışmaya açtı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla parti kuruluş şartlarının zorlaştırılması gerektiğini savundu.

"189 PARTİDEN YALNIZCA 41'İ SEÇİME GİREBİLİYOR"

Türkiye'deki mevcut parti sayılarına dikkat çeken Feti Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında 189 siyasi parti bulunduğunu, ancak YSK'nın 2026/159 sayılı kararına göre bunların yalnızca 41'inin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirtti.

2023 seçimlerini hatırlatan Yıldız, seçime giren 24 partiden 14'ünün oy oranının binde 1 ile binde 2 arasında kaldığını, bazı partilerin ülke genelindeki üye sayısının 100-200 kişiyi bile bulmadığını ifade etti.

"SİYASİ PARTİ KURMAK ŞİRKET KURMAKTAN KOLAY OLMAMALI"

Düşük oy oranına ve sınırlı üye sayısına sahip yapıları "tabela partisi" olarak nitelendiren MHP'li Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirmiştik. Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu'na ihtiyaç bulunduğu izahtan varestedir. Tabela partisi olarak nitelendirilen ve ülkenin toplumsal hayatına hiçbir katkısı olmayan bu partilerin listede oy oranlarının en fazla binde iki olduğu üzerinde tartışma yapılamayacak bir hakikattir."

İŞTE MHP'Lİ YILDIZ'IN ÖNERDİĞİ YENİ ŞARTLAR

Siyasi partilerin resmi kuruluşunu tamamlamış sayılması için daha katı kriterler getirilmesini öneren Yıldız, yeni model teklifini şu sözlerle detaylandırdı:

"Mesela bir örnek olarak; en az 41 il nüfusu ve bunların 1/3 ilçelerinde il-ilçe yönetim kurulu üye sayısı, il nüfus sayısı veya seçmen sayısının 0/001 üyesini Yargıtay C. Başsavcılığına tasdik ettirip İçişleri Bakanlığına teslim etmeyen siyasi partiler kuruluşunu tamamlamamış sayılmalıdır."

TARTIŞMAYI BAŞLATAN YENİLİK PARTİSİ SEÇİMDE NE ALMIŞTI?

Feti Yıldız'ın açıklamalarında doğrudan hedef almadığı ancak isim hakkı itirazında bulunan 2020 kurulumlu Yenilik Partisi'nin mevcut durumda 7 bin 43 üyesi bulunuyor. 14 Mayıs 2023 milletvekili genel seçimlerinde 11 bin 171 oy alan parti, %0,02'lik (binde 2) oy oranıyla seçimi en son sırada tamamlamıştı.