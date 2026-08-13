Yeni Parti'nin üyelik sisteminin açılmasının ardından İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üyelik sisteminin kullanıma açıldığını duyurdu.
Çelik, paylaşımında Ekrem İmamoğlu'nun da Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk üyesi olduğunu belirtti.
Çelik ayrıca vatandaşları partiye üye olmaya da davet etti.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Parti milletimizin eseridir. Üyelik sistemimiz açıldı. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da, İstanbul'un ilk üyesi oldu. Sizleri Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde çıktığımız büyük yolculuğa katılmaya, Yeni Parti'ye üye olmaya davet ediyoruz."
İMAMOĞLU'NDAN DA DESTEK GELDİ
Öte yandan İmamoğlu, Çelik'in paylaşımına destek verdi.
İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin (CAO) sosyal medya hesabından Çelik'in paylaşımı alıntılanarak, "Yolumuz açık olsun" ifadesi kullanıldı.