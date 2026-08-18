Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeynel Emre, açıklamasında Yeni Parti'nin güncel üye ve belediye katılım sayılarını paylaştı. Partiye katılan belediye sayısının 236'ya ulaştığını belirten Yeni Parti Sözcüsü, bu sayının ilerleyen dönemde 300'e çıkacağını ifade etti. Emre'nin verdiği bilgilere göre, Yeni Parti'nin üye sayısı 300 bini aştı. 'MENDERES BELEDİYESİ' AÇIKLAMASI Zeynel Emre, Menderes Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimi ve belediyenin AKP'ye geçmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Emre, Etimesgut ve Menderes'te yaşanan gelişmelere ilişkin, CHP'de görev yapan meclis üyelerinin AKP adayına oy vermesi sonucunda Menderes Belediyesi'nin MHP ile birlikte iktidar safına geçtiğini savundu. Emre, iki parti arasında anlaşma bulunduğunu savunarak, "Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar" ifadelerini kullandı.

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