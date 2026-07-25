‘Mutlak butlan’ kararıyla yeniden genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum Gürsel Tekin’in yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın üye katılım töreninde konuştu. Açıklamaları, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parlamentodaki 90 milletvekiliyle birlikte istifa ederek yeni parti kurmasının hemen ardından geldi.

'TARTIŞMALARA GİRMEMEMİZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmalara ilişkin olarak “Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım” mesajı verdi.

Konuşmasında CHP’lilere seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin iyi yönetilmediğini savunarak sahaya inilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün CHP’lilere sesleniyorum. Nedeni şu: Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev; onlara hakkı, hukuku, adaleti anlatmak için.

Ben dün yıllardır Ankara’ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli, halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. O yüzden gideceksiniz. Milyonlarca ev genci var, bu iktidarın temel ayıbıdır.”

'DERHAL PARTİ DIŞINA ÇIKACAKSIN'

Kılıçdaroğlu, parti içinde yolsuzlukla mücadele vurgusu da yaparak, “Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın” dedi.

Vatandaşların gerçek gündemine odaklanılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin gerçek gündemine bakın. Gidin gençlerinin nasıl soyulduğunu görün” ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞÜKÜR ARINMA GERÇEKLEŞTİ'

YENİ Parti’ye ilişkin değerlendirmesinde ise Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti” diye konuştu.

İKİ HAFTA ÖNCE 'GİTMEYİN' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz’da katıldığı bir canlı yayın programında, parti içinde yaşanan tartışmalara değinirken Özgür Özel’in partiden ayrılmasına gerek olmadığını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu "Özgür Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok. Gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz" şeklinde konuşmuştu.