YENİ Parti'de merakla beklenen kongre takvimi resmiyet kazandı. Parti binasında açıklamalarda bulunan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kongre maratonunun 22 Ağustos tarihi itibarıyla resmen başlayacağını duyurdu. Takvime göre ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Eylül'de sandık başına gidilerek gerçekleştirilecek.
"26 AĞUSTOS'A KADAR ÜYE OLANLAR OY KULLANABİLECEK"
Süreçteki kritik tarihlere ve üyelik durumlarına ilişkin detayları paylaşan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya çıkarılacak. 26 Ağustos'a kadar YENİ Parti'ye üye olan vatandaşlarımız, gerçekleştirilecek kongrelerde oy kullanabilecek" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK KURULTAY TARİHİ İÇİN PM TOPLANACAK
Kongre sürecinin etap etap tamamlanacağını belirten Emre, il kongrelerinin 27 Ekim tarihine kadar bitirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Sürecin son aşamasına ilişkin bilgi veren Emre, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi'nin (PM) toplanacağını ve büyük kurultay tarihinin bu toplantıda netleştirilerek ilan edileceğini belirtti.