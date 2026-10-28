Özgür Özel'in liderliğinde 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak kurduğu YENİ Parti'nin ilk kurultayının tarihi belli oldu.

İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi kararını verdi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kurultayımızın 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılması konusunda oy birliğiyle karar aldık. 5 Kasım'a kadar üye olanlar 8 Kasım'daki genel başkanlık ön seçimi için oy kullanabilecekler" açıklamasını yaptı.

Emre'nin aktardığı bilgilere göre; 8 Kasım'da yapılacak genel başkanlık ön seçiminde oy kullanabilmek için son üyelik tarihi 5 Kasım olarak güncellendi. Partinin eylül ayında kamuoyuyla paylaştığı ilk takvimde ise bu süre 30 Ekim olarak belirlenmişti.