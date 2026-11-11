Yeni Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek kuruluş kurultayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurultayın 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini belirten Çakırözer, siyasi kuruluş sürecini tamamlayacaklarını söyledi. Yeni Parti'nin ortaya çıkış sürecine değinen Çakırözer, 2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan değişim iradesinin 19 Mart süreci ve 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararıyla engellenmeye çalışıldığını savundu.

Çakırözer, yaşanan gelişmelere rağmen milletin geri adım atmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz kuruluş kurultayımız ile siyasi kuruluş sürecimizi tamamlıyoruz. 2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan değişim iradesi, 19 Mart siyasi darbesi ile engellenmeye çalışıldı. Seçilmiş yöneticilerimize, belediyelerimize, yol arkadaşlarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yapılan baskıların ardından 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan darbesiyle siyasi hareketimizin kurumsal varlığına müdahale edildi. Ancak milletimiz geri adım atmadı. Yeni Parti işte bu mücadelenin içinden doğdu.

Türkiye'nin dört bir yanında ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı tamamen üyelerimizin iradesiyle, oylarıyla seçtik. Kurultay öncesinde 8 Kasım'da genel başkanlık ön seçimimizi gerçekleştirdik. Türkiye genelindeki 2 bin 502 sandıkta 639 bin 454 üyemizin oyu, yüzde 81,3 katılım oranıyla üyelerimiz önseçimde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel için iradesini ortaya koydu."

"MİLLET İKTİDARININ YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATIYORUZ"

Kuruluş kurultayının Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini açıklayan Çakırözer, kurultaya katılacak isimler ve davetliler hakkında da bilgi verdi.

Kurultayda 1202 delegenin yanı sıra yurt dışı birliklerinin, belediye başkanlarının, il ve ilçe başkanlarının, kadın ve gençlik kollarının bir araya geleceğini belirten Çakırözer, geçmişte bakanlık, senatörlük ve milletvekilliği yapmış 257 parlamenterin de Yeni Parti'ye katılarak destek verdiğini ifade etti.

Kurultaya emek örgütleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından 500'den fazla temsilcinin, yurt dışından ve Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerden yabancı konukların katılacağını aktaran Çakırözer, toplantıyı takip edecek 500 gazetecinin yanı sıra Ankara ve Anadolu'nun farklı kentlerinden üyeler ile yurttaşların da salonda bulunacağını söyledi.

Çakırözer, kurultayda genel başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"8 Kasım'daki önseçimde yüzbinlerce üyemizin ortaya koyduğu irade doğrultusunda Sayın Özgür Özel'i genel başkanımız olarak seçeceğiz, Parti Meclisimizi ve Yüksek Disiplin Kurulumuzu seçeceğiz. Böylece kurultayımız ile partimizin idari kuruluşunun ardından siyasi kuruluş aşamasını da tamamlıyoruz. Türkiye'yi yenileyecek millet iktidarının yürüyüşü aşamasını başlatıyoruz. Bu doğrultuda kurultayımızın ana sloganını 'Türkiye Yenileniyor' olarak belirledik."

"TÜRKİYE'Yİ NASIL İNŞA EDECEĞİMİZİ ANLATACAĞIZ"

Kurultayın yalnızca siyasi yapının yenilenmesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Çakırözer, hedeflerinin vatandaşların müreffeh, güvenli, adil ve özgür bir yaşam sürebileceği yeni bir düzen kurmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yönetiminden üretime, toplumsal refahın artırılmasından vatandaşların geleceğinin güvence altına alınmasına kadar birçok başlığın kurultayda ele alınacağını belirten Çakırözer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz Türkiye'de herkesin müreffeh, güvenli, adil ve özgür bir hayat yaşayabileceği yeni bir düzenin kurulmasıdır. Bu doğrultuda kurultayımızda; Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi, üretimi ve toplumsal refahı nasıl artıracağımızı, yurttaşların geleceğini nasıl güvence altına alacağımızı, toplumsal birliği ve aidiyeti nasıl güçlendireceğimizi, dünyada güven kazanan bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi hem genel başkanımızın ilk kurultay konuşmasıyla, hem de kuruluş kurultayımıza katılacak delegelerimizin kurultay süresince tartışarak hazırlayacağı kurultay bildirgemizle milletimize anlatacağız."