Özgür Özel liderliğinde CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin imzasıyla kurulduğu belirtilen Yeni Parti, kuruluş sürecinin ardından ilk önemli toplantısını Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde yaptı. Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özgür Özel, partinin genel başkanlığına seçildi.

Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesinin ardından Özel ve beraberindeki milletvekilleri, Hacı Bayram Camisi'nde kıldıkları cuma namazının ardından Birinci Meclis binasına yürüdü. Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu ise ilk toplantısını, Cumhuriyet tarihinin sembol mekanlarından Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirdi.

Peki, yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip Anadolu Kulübü'nün Türk siyasi hayatındaki önemi ne ve Yeni Parti neden ilk toplantısı için bu adresi tercih etti?

100 YIL ÖNCE ATATÜRK'ÜN EMRİYLE KURULDU

Anadolu Kulübü, 31 Ekim 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu. Kulübün temel amaçları arasında Ankara'da yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı temsilciler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek yer alıyordu.

İstanbul'dan Ankara'ya taşınan başkent merkezli yeni Cumhuriyet düzeninin sosyal hayatının şekillenmesinde de rol oynayan kulüp, zaman içerisinde Ankara'nın modernleşme sürecinin simge mekanlarından biri haline geldi.

İLK KURUCULARI ARASINDA KİMLER VAR?

Kulübün ilk fahri başkanlığını dönemin Başbakanı İsmet İnönü üstlendi. Kurucuları arasında ise dönemin önde gelen devlet adamları, askerleri ve aydınları yer aldı. Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Tevfik Rüştü Aras, Abdülhalik Renda, Refik Saydam, Kazım Özalp ve Fevzi Çakmak gibi isimlerin yanı sıra Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ruşen Eşref Ünaydın, Şükrü Kaya ve Kılıç Ali de kulübün kurucu kadrosunda bulundu.

NEDEN 'ANADOLU' İSMİ VERİLDİ?

Kulübe "Anadolu" adının verilmesi de sembolik bir anlam taşıyordu. Cumhuriyet'in İstanbul merkezli Osmanlı yönetim anlayışından farklı olarak Ankara ve Anadolu'yu merkeze alan yeni siyasi kimliğinin yansımalarından biri olarak değerlendirilen kulüp, yeni devletin sosyal ve kültürel hayatının oluşumunda da etkili oldu.

Anadolu Kulübü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletin yönetici kadrolarını, askerleri, aydınları ve yabancı diplomatları bir araya getiren sosyal bir buluşma noktası haline geldi. Resmî kurumların dışında gerçekleştirilen görüşmeler, davetler ve sosyal ilişkiler, dönemin siyasi ve diplomatik hayatının önemli parçalarından birini oluşturdu.

Bu yönüyle kulüp, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde siyasi kurumların yanı sıra yeni bir sosyal hayat ve modernleşme anlayışının da oluşturulmaya çalışıldığını gösteren sembolik yapılardan biri olarak kabul edildi.

YENİ PARTİ İLK TOPLANTISINI ORADA YAPTI

Yeni Parti'nin ilk Kurucular Kurulu toplantısını Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirmesi, mekanın tarihsel geçmişi nedeniyle sembolik bir anlam taşıyor.

Kulübün ilk fahri başkanının İsmet İnönü olması ve Cumhuriyet'in kuruluş döneminin önde gelen isimlerini bir araya getirmesi, yaklaşık bir asır sonra burada yeni bir siyasi oluşumun ilk toplantısının yapılmasını tarihsel açıdan dikkat çekici hale getirdi.