Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, resmi internet sitesi üzerinden parti programını açıkladı. Toplam 41 sayfadan oluşan programın giriş bölümünde, "Bu kara düzeni değiştireceğiz" vurgusu yer aldı. Yeni Parti'de CHP’nin Özel döneminde güncellenen 130 sayfayı aşan programı ve yenilenmiş tüzüğü esas alındı. Program özetlenerek, temel kısımları aynı biçimde tekrarlandı. Kamuculuk ve sosyal devlet kısımları büyük oranda aynı biçimiyle alındı. 'ATATÜRK İLKELERİ' VE 'ALTI OK PRENSİPLERİ' Programda, "tarafsız ve sembolik yetkilere sahip Cumhurbaşkanlığı modeli", "güçlü Meclis" ve "kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistem" hedefi vurgulandı. Programda öne çıkan başlıklardan biri kapsayıcı toplumsal buluşma hedefi oldu; ayrıca sosyal devlet anlayışına ilişkin başlıklar da yer aldı. Programda partinin "siyasi kimliği" genel olarak "Cumhuriyet değerleri", "Atatürk ilkeleri", "yenilenme hedefleri" eşliğinde CHP'yi simgeleyen "Altı Ok" prensipleri ve "çağdaş sosyal demokrat değerler"le temellendirildi.

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