Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti, güncel üye sayısını açıkladı. YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 15 günde 503 bin 27 üyeye ulaşıldığı bildirildi.

YENİ Parti'den yapılan açıklamada, "İktidar yolunda gücümüze güç katan 503 bin 27 üyemizle büyümeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 26 Ağustos'a kadar üye olan vatandaşların, ilçe kongrelerinde oy kullanabileceklerini duyurmuştu. Emre açıklamasında, "O nedenle bir an önce üye olmalılar ki biz yeni dönemde üyelerimizle kurullarımızın oluşmasını yani ilçe, il başkanları ve genel başkan seçiminin yapılmasını istiyoruz. Bu demokratik sürece bir kez daha vatandaşlarımızı davet ediyorum" demişti.