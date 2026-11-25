Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nın ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini ve görev dağılımını açıkladı. İzmir Milletvekili Salih Uzun, yeni yönetimde Parti Sözcülüğü görevine getirildi. Geçmişte Anavatan Partisi Genel Başkanlığı ve Demokrat Parti Genel Başkan Vekilliği görevlerini üstlenen Uzun'un hayatı ve siyasi kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki, Salih Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte eğitim hayatından siyasi geçmişine Salih Uzun'un biyografisi...

SALİH UZUN KİMDİR?

Tam adı Mehmet Salih Uzun olan siyasetçi, 1970 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Uzun, Gazi Üniversitesinde siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

Doktora eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında tamamladı. Doktora çalışmasında Türkiye'deki seçim ittifakları, seçim hukuku ve alternatif ittifak modellerini ele aldı.

Uzun, siyasi kariyerinin yanı sıra gazetecilik ve medya alanında da görev yaptı. 1993-1997 yılları arasında özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabiri, program yapımcısı ve haber müdürü olarak çalışan Uzun, 1997-2000 döneminde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğini üstlendi. Aynı yıllarda Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (ARG) Genel Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Siyasi yaşamına Anavatan Partisinde başlayan Salih Uzun, 1993-1997 yılları arasında partinin Gençlik Kolları Genel Başkanlığını yaptı. 2000-2002 yıllarında Çankaya İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Uzun, 2005-2008 döneminde ise genel başkan yardımcısı olarak görev aldı.

24 Ekim 2008'de Anavatan Partisi Genel Başkanlığına seçilen Uzun, partinin Doğru Yol Partisi ile 31 Ekim 2009'da Demokrat Parti çatısı altında birleşmesinin ardından Demokrat Parti Genel Başkan Vekilliğine getirildi. 2010 yılında bu görevinden ayrılarak Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi olan Uzun, 2011'de düzenlenen partinin 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa adaylığını koydu.

Siyasi çalışmalarının yanı sıra sivil toplum alanında da faaliyet gösteren Uzun, 2022 yılında Türk Demokrasi Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi.

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen genel seçimlerde CHP listelerinden Demokrat Parti kontenjanıyla İzmir 2. Bölge milletvekili adayı gösterilen Salih Uzun, seçimlerin ardından TBMM'ye girdi. 28. Dönem İzmir Milletvekili olarak görev yapmaya başlayan Uzun, Meclis çalışmalarında Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunda yer aldı.

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte 18 Kasım 2024'te partisinden istifa eden Uzun, ayrılık kararının gerekçesini Türkiye'de merkez siyasetin yeniden oluşturulması gerektiği düşüncesiyle açıkladı. Anavatan Partisinden itibaren 33 yıllık siyasi geçmişinin bulunduğu partiye veda ettiğini belirten Uzun, istifasının ardından bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yaptı.

4 Şubat 2025'te CHP'ye katılan Salih Uzun, 24 Temmuz 2026'da kurulan Yeni Parti'nin kurucu milletvekilleri arasında yer aldı. Partinin Parti Meclisi üyeliğine seçilen Uzun, Genel Başkan Özgür Özel'in 1. Olağan Kurultay sonrasında oluşturduğu MYK'de Parti Sözcülüğü görevine getirildi.

SALİH UZUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1970 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğan Salih Uzun, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

SALİH UZUN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

TBMM'nin resmî özgeçmişinde yer alan bilgilere göre Salih Uzun evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.