20 Temmuz’da adli tatilin başlamasıyla birlikte CHP’nin kurultay davasına ilişkin tedbir kararı sürecinin eylül ayına sarkacağı belirtiliyor. Bu süreçte Özgür Özel ve ekibinin yeni haftada bir dizi toplantı yaparak durum değerlendirmesi gerçekleştireceği kaydedildi.

Kurmaylar, yeni parti için hemen bir kuruluş dilekçesi verilemeyeceğine dikkat çekerek, “Bu pazartesi günü bir kuruluş dilekçesi verilir diyemeyiz. 20 Temmuz’da Yargıtay için beklediğimiz süre doluyor. Ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesi’ne olağanüstü kurultay için yaptığımız başvuru da var. CHP içinde kurultay yollarını zorlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNCE MYK, SONRA PARTİ MECLİSİ VE İL BAŞKANLARI

Özgür Özel’in karar sürecinde izleyeceği yöntem de netleşmeye başladı. Buna göre Özel, kritik karar süreçlerinde olduğu gibi önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile bir araya gelecek. Ardından 39. Olağan Kurultay’da seçilen Parti Meclisi üyeleriyle toplantı yapacak.

Sürecin devamında ise kongrelerle belirlenen il başkanları ve il yönetimleriyle görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu toplantılarda hem CHP’nin mevcut durumu hem de yeni parti ihtimali masaya yatırılacak. Kurmaylar, “Genel başkanımız herkesin fikrini alır, önerileri dinler ve buna göre bir yol haritası belirlenir” değerlendirmesinde bulundu.

İKİ FARKLI YENİ PARTİ SENARYOSU

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre parti içinde yeni oluşuma ilişkin iki ayrı senaryo üzerinde durulduğu belirtildi.

İlk senaryoya göre, 30 kişilik bir kurucular heyeti oluşturulacak. Bu heyet, CHP içinde mücadele sürerken yeni partinin kuruluş dilekçesini verecek. CHP’de olağanüstü kurultay gibi süreçlerden sonuç alınamaması halinde ise mevcut kadro toplu şekilde yeni partiye geçecek. Bu kurucuların kamuoyunda tanınmayan isimlerden oluşacağı ve yalnızca teknik sorumluluk üstleneceği ifade edildi.

İkinci senaryoda ise yeni partinin doğrudan mevcut yönetimde yer alan milletvekilleri tarafından kurulması öngörülüyor. Bu durumda, CHP’deki gelişmeler beklenmeden Özgür Özel liderliğinde toplu bir geçişle yeni parti süreci başlatılacak.

Kurmaylar, iki senaryo arasında henüz net bir karar alınmadığını vurgulayarak, toplantı sürecinde tüm seçeneklerin değerlendirileceğini belirtti.

“NÖBETLERİ BİLDİRİYLE BİTİRİRİZ”

Öte yandan, Özgür Özel’in il başkanlarıyla yapacağı görüşmelerde yeni partinin örgütlenme sürecinin de ele alınması bekleniyor. İl başkanlarının, olası bir yeni parti kararı halinde yeni il binaları bulmaya hazır oldukları ifade edildi.

Butlan yönetimi tarafından görevden alınan ancak bulundukları binalarda nöbet tutmayı sürdüren bazı il başkanları ise yeni parti ihtimaline ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeni parti kararı alınırsa nöbetlerimizi sona erdiririz. Bir bildiri yayımlayarak CHP içinde mücadele etmek için elimizden geleni yaptığımızı belirtir, Atatürk ilkeleri doğrultusunda iktidar hedefimizi sürdüreceğimizi açıklarız. Ardından bizi destekleyen üyelerle birlikte yeni partiye geçeriz. Yeni partinin örgütlenmesini de hızlı şekilde tamamlarız.”