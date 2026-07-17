CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, hukuki yollar tükenirse yeni partiyi bu ay sonu ya da Ağustos başında kuracaklarını açıkladı ve “Şimdilik adı Yeni Parti olsun” dedi.

ÖZAL'IN KARDEŞİ KURMUŞ

Özgür Özel ekibi “Yeni Parti’’ ismini benimsedi ancak bu isimle bir parti kurulduğu ortaya çıktı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal tarafından 1993’te kurulan “Yeni Parti” 1995 genel seçimlerine de katıldı ve yüzde 0.13 oy aldı.

1997’de Demokrat Parti ile birleşti ve hukuki varlığı sona erdi. Halen “Yeni Parti” adlıyla bir parti yok ve bu isim ile de bir parti kurulabiliyor.