Yeni Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri tamamlandı.

Genel Başkan Özgür Özel tarafından hazırlanan listeler, delegelerin oyuna sunularak kabul edildi.

Kurultayda kayıtlı 1202 delegeden 1116'sı oy kullandı; bunlardan 1098'i geçerli sayıldı. Blok liste yöntemiyle gerçekleştirilen seçimlerin ardından 160 asıl ve 30 yedek üyeden oluşan Parti Meclisi ile 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu belirlendi.

90 MİLLETVEKİLİNDEN 75'İ PM'YE GİRDİ

Kurucular Kurulu'nda bulunan 90 milletvekilinden 75'i Parti Meclisi listesinde yer alırken bazı milletvekilleri yeni yönetim kadrosuna giremedi.

PM listesinde bulunmayan isimler arasında Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile Meclis İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı ve TBMM Katip Üyesi Aliye Coşar da yer aldı.

Parti Meclisi listesine giremeyen diğer milletvekilleri ise şöyle:

Veli Ağbaba, Asu Kaya, Bülent Tezcan, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu.

Liste dışında kalan milletvekillerinin bir bölümünün TBMM Grup Yönetimi'nde görev alabileceği belirtildi.

CEMAL ENGİNYURT VE AHAT ANDİCAN PM LİSTESİNDE

Özgür Özel'in hazırladığı Parti Meclisi listesinde farklı siyasi geçmişlere sahip isimler de yer aldı.

MHP ve Demokrat Parti geçmişi bulunan Cemal Enginyurt, eski İYİ Partili siyasetçi ve eski devlet bakanı Abdul Ahat Andican ile eski İYİ Parti milletvekili Ümit Özlale PM listesinde yer aldı.

Eski Cumhuriyet savcısı ve eski CHP milletvekili İlhan Cihaner de Parti Meclisi listesinde yer aldı.

AKADEMİSYENLER VE UZMANLAR DA LİSTEDE

Parti Meclisi'nde akademi, ekonomi, hukuk, sağlık ve teknoloji alanlarından isimler de yer buldu.

Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar bilimci Prof. Dr. Cem Say, gıda güvenliği ve halk sağlığı çalışmalarıyla tanınan Dr. Bülent Şık, suikasta uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun akademisyen eşi Şengül Hablemitoğlu ve ekonomist Ozan Bingöl listede yer aldı.

Ekonomi alanında Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Kerim Rota, Güldem Atabay ve Öner Günçavdı gibi isimler de PM'ye girdi.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Sencer Solakoğlu da listede yer alan isimlerden biri oldu.

2015 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de Yeni Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Eski büyükelçiler Namık Tan, Ömer Önhon ve Ömer Kaya Türkmen'in yanı sıra akademisyen Mitat Çelikpala da yeni PM listesinde yer aldı.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN BİRÇOK İSİM LİSTEDE KALDI

Özgür Özel'in önceki siyasi kadrosunda bulunan isimlerden bazıları da yeni Parti Meclisi'nde yerini korudu.

Selin Sayek Böke, Gökhan Zeybek, Burhanettin Bulut, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer ve Deniz Yücel yeni PM listesinde bulunan isimler arasında yer aldı.