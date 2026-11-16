Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), YENİ Parti Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçilen Genel Başkan Kadem Özbay'ın görevinden ve sendika üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, Özbay'ın siyasi yaşamda sorumluluk üstlenme kararı doğrultusunda görevini bıraktığı belirtilerek, sendikaya ve eğitim emekçilerinin mücadelesine sunduğu katkılar için teşekkür edildi.

"SİYASETTE SORUMLULUK ÜSTLENMEK DOĞAL VE MEŞRU BİR HAKTIR"

Eğitim-İş'in kuruluşundan bu yana kamu emekçilerinin siyaset yapma hakkını savunduğuna dikkat çekilen açıklamada, memurların siyaset yasağının kaldırılması mücadelesinin de sendikanın tüzüğünde yer aldığı hatırlatıldı. Emek mücadelesi içinde yetişen kişilerin demokratik siyasette sorumluluk üstlenmesinin doğal ve meşru bir hak olduğu ifade edildi.

"SENDİKAL MÜCADELEMİZ HİÇBİR SİYASİ YAPININ VESAYETİ ALTINDA YÜRÜTÜLMEYECEK"

Siyasi partilerin emek örgütleriyle ilişki kurmasının ve bu örgütlerin deneyimlerinden yararlanmasının demokratik siyaset açısından değerli olduğu belirtilen açıklamada, bu ilişkinin temel koşulunun sendikaların bağımsızlığına ve örgütsel iradesine saygı göstermek olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Özellikle vurgulamak isteriz ki sendikal mücadelemiz hiçbir siyasi yapının vesayeti altında yürütülmeyecektir" denildi.

Eğitim-İş'in gücünü üyelerinden, ilkelerini Cumhuriyet'in aydınlanmacı değerlerinden, mücadele kararlılığını ise eğitim emekçilerinin taleplerinden aldığı belirtilen açıklamada, sendikanın bundan sonra da kararlarını kendi demokratik organlarında alacağı kaydedildi. Tüzüğün ilgili hükümleri doğrultusunda yeniden görev dağılımı yapılacağı bildirildi.

Sendikal mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, eğitim emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik haklarının savunulmaya devam edileceği belirtildi. Ayrıca çocukların eşit, parasız, laik ve bilimsel eğitim hakkı için mücadele edileceği ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkılacağı ifade edildi. Kadem Özbay'a sendikaya verdiği emekler için teşekkür edilerek yeni siyasi yaşamında başarılar dilendi.