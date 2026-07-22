CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ya da ayrılmayı değerlendiren isimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Siyasette farklı tercihlerin demokratik sürecin doğal bir parçası olduğunu belirten Erol, farklı karar alan isimlere saygı duyduğunu ifade etti.

Partiden ayrılan veya ayrılmayı düşünen birçok isimle geçmişte aynı siyasi mücadelede yer aldığını belirten Erol, ortak geçmişin ve dostlukların siyasi tercihler nedeniyle yok olmayacağını söyledi.

Erol, CHP'den ayrılan isimlerle uzun yıllar birlikte siyaset yaptıklarını belirterek, farklı siyasi tercihlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Erol, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak ne kadar demokratik bir tercihse, farklı bir siyasi oluşumda yer almak da aynı şekilde demokratik bir haktır. Önemli olan, farklı kararlar alırken birbirimize olan saygımızı koruyabilmektir" ifadelerini kullandı.

CHP ÇATISINDA KALACAK

2018 ve 2023 genel seçimlerinde Elazığ halkının desteğiyle CHP listesinden milletvekili seçildiğini hatırlatan Erol, her iki seçimde de partinin kentteki oylarını artırdıklarını belirtti.

Siyasi hayatına CHP çatısı altında devam etme kararı aldığını açıklayan Erol, partisinin kendisi açısından yalnızca bir siyasi oluşum olmadığını söyledi. CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerini ve demokrasi anlayışını temsil eden tarihi bir miras olduğunu ifade eden Erol, partisinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğuna dikkat çekti.

Erol, CHP'nin uzun yıllara dayanan geçmişine vurgu yaparak, "103 yıllık bir çınar; kökleri bağımsızlık mücadelesine, gövdesi Cumhuriyet değerlerine dayanan büyük bir emanettir değerlendirmesinde bulundu.

"İNANDIĞIM DEĞERLERİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Açıklamasının son bölümünde CHP'ye bağlılığını yineleyen Gürsel Erol, siyasi tercihler nedeniyle farklı yollara girilse dahi toplumsal ve demokratik ortak paydaların korunması gerektiğini belirtti.

Erol, "Ben bu emanete sahip çıkmaya, inandığım değerleri yıllardır emek verdiğim yuvada savunmaya devam edeceğim. Çünkü bazen önemli olan yeni bir yol seçmek değil; inandığın ilkelerden vazgeçmeden yürüyebilmektir" dedi.

Siyasette farklı tercihler nedeniyle ayrışmalar yaşanabileceğini ancak karşılıklı saygının korunması gerektiğini belirten Erol, Türkiye'nin geleceği söz konusu olduğunda farklı siyasi yollarda bulunan isimlerin yeniden ortak değerler etrafında buluşabileceğine inandığını ifade etti.