Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi internet sitesindeki sandalye dağılımı tablosu, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından güncellendi.
Böylece Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan Yeni Parti, 91 milletvekiliyle TBMM'de ikinci sıraya yerleşerek ana muhalefet partisi oldu.
Yeni Parti'nin Meclis'e eklenmesiyle birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 44'e geriledi.
CHP 5'İNCİ PARTİ OLDU
TBMM 28'inci Dönem güncel sandalye dağılımı şu şekilde oldu:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 277
- Yeni Parti: 91
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56
- Milliyetçi Hareket Partisi: 46
- Cumhuriyet Halk Partisi: 44
- İYİ Parti: 29
- Yeni Yol Partisi: 20
- Bağımsızlar: 11
- Hür Dava Partisi: 4
- Yeniden Refah Partisi: 4
- Türkiye İşçi Partisi: 3
- Demokratik Bölgeler Partisi: 2
- Emek Partisi: 2
- Saadet Partisi: 1
- Demokratik Sol Parti: 1
- Demokrat Parti: 1