Yeni Parti İstanbul, Şile'de yurttaşları "Millet İradesine Saygı Yürüyüşü"ne katılmaya çağırdı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şile halkını adalet, demokrasi ve cumhuriyet değerlerini savunmak üzere yürüyüşe davet etti. Çelik, paylaşımında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Şile halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor" ifadelerini kullandı. ADRES VE SAAT VERİLDİ Buna göre "Millet İradesine Saygı Yürüyüşü", 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Yürüyüşe katılacak vatandaşların Halk Ekmek Büfesi önünde toplanacağı, kortejin buradan Eski Belediye Meydanı'na kadar ilerleyeceği bildirildi. NE OLMUŞTU? Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Kabadayı'nın yerine CHP'li meclis üyesi Sacit Terzi başkanvekili olarak seçilmişti. Terzi, 1 Ağustos'ta AKP'ye katılmıştı.

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