Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından 24 Temmuz'da 90 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa eden Özgür Özel, YENİ Parti'yi kurarak siyasette yeni bir yol açtıklarını duyurmuştu.



YENİ PARTİ, AKP'YE FARK ATTI



Özel'in bu hamlesinin siyasi sonuçlarının ne olacağı merak konusu olurken, bu soruya yönelik ilk kapsamlı çalışma SONAR tarafından tamamlandı. Sözcü TV'de açıklanan rapora göre “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda Yeni Parti, en yakın rakibi AKP'ye yüzde 4,1 fark atarak zirveye yerleşti.





Son seçimlerde nokta atışı anketleri ile dikkat çeken SONAR'ın raporuna göre, bu hafta sonu yapılacak bir seçimde kararsız seçmenin dağıtılmasının ardından siyasi partilerin oy oranları şu şekilde:

Yeni Parti: Yüzde 34,3

AK Parti: Yüzde 30,2

DEM Parti: Yüzde 8,5

İYİ Parti: Yüzde 7

MHP: Yüzde 5,1

CHP: Yüzde 5

Anahtar Parti: Yüzde 2,6

Zafer Partisi: Yüzde 2,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 2,1



KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ BARAJ ALTINDA



Anket raporunda en çarpıcı sonuçlardan biri de 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yarattığı yıkım oldu.



Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı CHP, bugün itibarıyla yüzde 5'lik oy oranıyla barajın altında kalıyor. Uzmanlar, muhalif seçmenin seçim yaklaştıkça daha fazla konsolide olabileceğini belirterek, CHP'nin oy oranının seçime doğru daha da erimesinin muhtemel olduğu uyarısında bulundu.





















